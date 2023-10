Pier Silvio Berlusconi a Meloni | Non sapevo di Striscia

Dopo la diffusione dei fuori onda di Andrea Giambruno e la decisione della premier Giorgia Meloni di interrompere la relazione con il giornalista, l'ad di MediasetBerlusconi avrebbe chiamato ieri la presidente del Consiglio per spiegarle di non essere stato informato dell'iniziativa del tg satirico di Canale 5. "Non sapevo nulla di Striscia, ...

