Pier Silvio avvisò Meloni Ok al video dopo una riunione con Letta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ma la premier è arrabbiata cone Marina che non hanno impedito la messa in onda. Anche perché sa di unaa casa di Giannisull'argomento... Segui su affaritaliani.it

I vertici di Cologno, in primis l'adBerlusconi , si riservano di valutare nei prossimi giorni "con attenzione" la vicenda anche perché bisogna vedere se e come decideranno di reagire le ...

Meloni sapeva da un mese dei fuorionda di Giambruno. L'incontro a settembre con Pier Silvio Berlusconi a Vill… la Repubblica

Andrea Giambruno, Meloni sapeva da un mese dei fuorionda. I sospetti su Mediaset e l'incontro con Pier Silvio ... Il Riformista

Striscia la Notizia, come funzionano i fuorionda E come arriverebbero alla redazione di Antonio Ricci Gli estratti televisivi del programma condotto da Andrea Giambruno, e mandati in ...La chiamata della redazione, però, l’ha spronata a partecipare alla trasmissione. Potrebbe interessarti Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi le dichiara guerra: decisione irrevocabile “Avevo detto a ...