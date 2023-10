Piante in casa | questa è bellissima ma molto pericolosa per la salute | Fate attenzione

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 21 ottobre 2023) Leinsono bellissime ma bisogna fare moltaperchè alcune specie possono esserepericolose per la. Se sei un appassionato di, è essenziale conoscere i rischi legati alla coltivazione di alcune specie in. Non tutte lesono adatte all’ambiente domestico. Alcune possono addirittura rappresentare un pericolo per laumana perché contengono sostanze che, quando vengono consumate o entrate in contatto con la pelle, possono causare reazioni negative nel corpo. L’intossicazione può manifestarsi in varie forme, come irritazione cutanea, disturbi digestivi o reazioni allergiche. Sapevi che la pastinaca selvatica è una piantatossica? (grantennistoscana.it)La ...