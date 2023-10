Perché Castel Sant’Angelo si chiama così?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sapete per quale motivosi? Oggi vi sveleremo non soltanto la risposta a questa domanda, ma anche tante altre curiosità interessanti su uno dei monumenti più iconici di Roma:. Insieme al Colosseo e alla Cupola di San Pietro, sicuramente è l’attrazione simbolo della Città Eterna, imperdibile se siete in vacanza nella Capitale. Siete curiosi di saperne di più? La scelta del nome in onore dell’Arcangelo Michele Anche se fu utilizzato essenzialmente come fortezza, palazzo e prigione,fu costruito nel 139 d.C. dall’imperatore Adriano come suo monumento funebre. Infatti le sue ceneri e quelle della moglie Sabina furono conservate proprio in questo mausoleo,come le ...