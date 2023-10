Per cosa Roma è famosa nel mondo?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023) La Città Eterna attira a sé ogni giorno milioni di turisti. Alcuni arrivano anche da continenti remoti pur di visitare la città che ha scritto la storia d’Italia e del. Ma che idea hanno gli stranieri della nostra bella Capitale? Per cheè davveronel? Ecco la risposta. La Città Eterna come Caput Mundi anche all’estero Definita dagli antichi come Caput Mundi ancora oggiconserva questa definizione che le calza a pennello. La Città Eterna è conosciuta con questo appellativo anche all’estero, dagli stranieri che ogni giorno prendono un aereo per venire a visitare una delle città più belle del– IlCorrieredellaCittà.com Impossibile non rimanere affascinati dalla bellezza di. La sua ...