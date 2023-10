Pensioni | la pessima notizia | purtroppo slitta tutto

Leggi su tvzap

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il governo ci ripensa e ritratta. Dopo gli annunci del governo, che indicavano prima gennaio 2023 e poi ottobre come il mese papabile per l’agognata rivalutazione delle, oggi è arrivata la. L’aumento dellesarà ritardato di qualche mese, vediamo a quando precisamente. Leggi anche: Tragico incidente, coppia di sposi si ribalta con l’auto: poi la drammatica scoperta su di lei Leggi anche: Uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa: il motivo è folleOggi Il Sole 24 Ore, ha annunciato che una nuova data è stata scelta per far fronte all’aumento delleche potrebbe arrivare, se non cambiano di nuovo idea, a partire dal prossimo primo dicembre. Ma di ...