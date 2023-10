Pedoni | la strage silenziosa | 341 decessi dall’inizio dell’anno | un morto ogni 20 ore

Leggi su open.online

(Di sabato 21 ottobre 2023) Camminare per strada può ormai essere letale: i numeri ci parlano di 341in dieci mesi, praticamente uno20 ore. Un’«ecatombe», la definisce La Stampa, che cita i dati elaborati dall’Associazione sostenitori polizia stradale (Asaps). Dai quali emerge un quadro drammatico non solo considerando i numeri assoluti, ma anche il trend degli ultimi quattro anni. Dopo un periodo dal 2018 al 2020 in cui le cifre sembravano in calo, infatti, è iniziato un rialzo costante e sensibile, dai 409 morti del 2020 ai 471successivo, fino ai 485scorso; 62 vittime in più nel primo intervallo che diventano addirittura 114 fra il 2021 e il 2022. Quest’anno sembra destinato a confermare l’aumento, considerando che il conteggio si assesta a 341 al 15 ottobre, ma dicembre è ...