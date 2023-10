Pavia | pitbull uccide una donna

(Di sabato 21 ottobre 2023) Pubblicato il 21 Ottobre, 2023 Una pensionata di 84 anni è morta questa mattina in Oltrepò Pavese dopo essere stata aggredita da un.La tragedia è avvenuta nella frazione Ghiaie del comune di Corana . L’anziana è stata soccorsa dagli operatori del 118, che, però, non sono riusciti a salvarla. Deve ancora essere chiarita la dinamica dell’attacco delall’84enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera e i tecnici di Ats, che hanno avviato un’indagine.

