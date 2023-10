Pattinaggio di figura | Chock-Bates senza rivali nella rhythm dance di Skate America 2023

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Madison-Evanricominciano da 84.87. Rispettando a pieno i favori del pronostico i Campioni del Mondo in carica si sono imposti con ampio margine delladi, prima tappa del circuito ISU Grand Prix-2024 didi. Un esordio subito d’alto profilo quello dei padroni di casa i quali, pronti-via, hanno quasi sfiorato quota 85 superando di pochi centesimi il season best di Guignard-Fabbri che, al Lombardia Trophy, si sono attestati in zona 84.61. Per riuscire nell’impresa gli allievi di Marie France Dubreuil e Patrick Luazon hanno fatto il pieno di GOE nei cinque elementi presentati, ottenendo livello 4 nei twizzles e nel sollevamento rotazionale, livello 3 nel ...