Partenio-Lombardi | Festa firma la deroga per la capienza

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho deciso dire un’ordinanza inche ci consentirà di aumentare ladella Curva Sud dello stadio “” di altri 1.000 posti“. Così in un post il sindaco di Avellino, Gianluca. “Ho risposto alle sollecitazioni che mi sono pervenute da centinaia di tifosi, ragazzi e ragazze appassionati che non potevo lasciare in strada – continua– Questo pubblico ha dimostrato senso di appartenenza e grande attaccamento all’ Us Avellino, vero patrimonio di tutta l’Irpinia, in uno stadio sempre sold out dall’inizio della stagione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del Girone C di Serie C 2023 - 2024 AVELLINO - Domenica 22 ottobre allo stadioandrà in scena Avellino - Monterosi ,...

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del Girone C di Serie C 2023-2024 AVELLINO – Domenica 22 ottobre allo stadio Partenio Lombardi andrà in scena Avellino–Monterosi, gara valido per la 9.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà domenica 22 ottobre alle ore 18.30 allo stadio "Partenio-Lombardi"