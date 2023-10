Paris Saint - Germain - Strasburgo 3 - 0 | gol e highlights

(Di sabato 21 ottobre 2023) È come sempre Mbappé l'uomo più pericoloso di Parigi: il bomber regala al Psg un gol (su rigore) e un assist per Carlos Soler. La rete di Fabian Ruiz chiude il 3 - 0 contro lo. Gli ...

Tutto piuttosto facile per il Paris Saint-Germain, vittorioso per 3-0 in casa contro lo Strasburgo. Prima frazione di gioco dominata dalla squadra di Luis Enrique, che al 10’ stappa la partita con il ...I pluricampioni di Francia tornano provvisoriamente in testa alla classifica, in attesa dei match di Monaco e Nizza: in campo nel finale il talento italo-senegalese Cher Ndour ...