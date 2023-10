Parco Verde | la Bianchetti incontra su Rai 1 Antonello Meola Barbiere modello di Caivano

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 ottobre 2023) Lorena, undinella puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda questo pomeriggio alle 16.00 su Rai 1.di, in provincia di Napoli, non è solo un luogo che la cronaca associa a criminalità, spaccio di droga, stupri, omicidi. Nel quartiere cresce, il secondo di quattro figli che, quando ha 17 anni, si ritrova senza genitori: la mamma muore di un male incurabile e il padre, qualche giorno dopo, abbandona la famiglia. Prima di morire la mamma affida i figli a don Maurizio Patriciello, il suo parroco, che compra adgli attrezzi del mestiere ...