Paolini-Tsurenko | WTA Monastir | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Questo pomeriggio alle 14, nel campo centrale di, Jasmineaffronta Lesianella gara valida per la semifinale del WTA 250 di. L’azzurra è ormai ad un passo dalla finale e non vuole lasciarsela sfuggire, così come la tennista ucraina che ha superato agilmente la propria avversaria nei quarti di finale, la spagnola Parrizas-Diaz. Ecco dunque quali sono lenovità sulla sfida e dove vedere intelevisiva il match, WTA: leJasmine– Crediti Foto: FITP Tennis FacebookJasmineè pronta a ritagliarsi ulteriore spazio sia nel ranking italiano ...