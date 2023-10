Paolini-Mertens in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta Monastir 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Jasminesfiderà Elisenelladel torneo WTA 250 di, evento in programma sul cemento tunisino. Non sembra volersi fermare la numero uno d’Italia, che dopo la prestigiosa semiraggiunta la scorsa settimana a Zhengzhou si è spinto fino all’atto conclusivo dell’evento nordafricano. Dopo la vittoria ai danni di Bronzetti, è arrivato un successo in tre set contro l’insidiosa Tsurenko. A separare l’azzurra dal titolo c’è l’esperta belga, che non ha perso neppure un set in tutta la settimana ed è apparsa ritrovata dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Non a caso è la campionessa in carica e vuole difendere il titolo.è sotto 3-1 nei precedenti, ma non parte affatto spacciato. Come ulteriore ...