Pallanuoto | brutta sconfitta per il Plebiscito Padova in Euro Cup | vince 10-7 il Lille

(Di sabato 21 ottobre 2023) Non solo il derby di Champions League per le coppepee difemminile in casa Italia: è andata in scena infatti anche la seconda giornata della fase preliminare dellaCup.in trasferta in terra francese per ildopo la vittoria all’esordio: ilsi impone infatti per 10-7 e resta in testa al raggruppamento a punteggio pieno. Nonostante una partenza ottima per la compagine guidata da Posterivo, in vantaggio per 2-0 dopo il primo quarto, poi è arrivato un netto calo e la rimonta delle transalpine. Non bastano alla squadra tricolore le tre reti di Celine Shaap, miglior marcatrice. Photo LiveMedia/Marco Todaro