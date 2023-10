Palermo | ladri irrompono nella sede dell’Adnkronos

Leggi su sbircialanotizia

Rubate le attrezzature informatiche. Acquisite le immagini di videosorveglianza. Irruzione nella redazione siciliana dell'agenzia di stampa Adnkronos. Ignoti sono entrati nell'ufficio di via Principe di Villafranca e dopo avere messo a soqquadro la redazione hanno portato via attrezzature informatiche, bloccando la porta di ingresso. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a entrare nell'appartamento che ospita l'Adnkronos, in pieno centro, dove è intervenuta anche la Polizia scientifica per i rilievi. Gli investigatori della Squadra mobile, diretta da Marco Basile, hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona e dello stabile per risalire ai responsabili. Indagini sono in corso.