“Palazzina LAF” di Michele Riondino | una storia di verità alla Festa del Cinema di Roma

Leggi su velvetmag

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladeldi2023 presenta l’opera prima diregia:LAF. Un film con Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato, Gianni D’Addario,Sinisi, Fulvio Pepe, Marina Limosani, Eva Cela, Anna Ferruzzo e con la partecipazione di Paolo Pierobon. Unache racconta una realtà. Vicende umane di cui il regista ha voluto raccontare l’altra faccia, la vera faccia.presentaLAF la sua opera primaregia in un film dedicato a Taranto. La sua città, quella da cui è partito per inseguire la carriera da attore, maquale è rimasto legato per le vicende, per i racconti di ...