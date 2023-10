Pagelle Verona-Napoli | i voti | Kvaratskhelia e Politano incontenibili

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il primo anticipo del weekend della Serie A 2023-2024 vedeva affrontarsi, le quali hanno inaugurato la nona giornata di campionato. I partenopei venivano dalla sconfitta bruciante in casa contro la Fiorentina, i gialloblu erano reduci invece dalla battuta d’arresto di Frosinone.Montipò 6: il portiere gialloblu conferma anche oggi la sua affidabilità. Importanti i due salvataggi nel primo tempo sue Raspadori che tengono in piedi la sua squadra. Non può nulla sul tocco vincente di, qualche responsabilità in più sul primo gol di. Dawidowicz 5: nel primo tempo sfiora addirittura il gol con un colpo di testa respinto da Meret, poi però il centrale polacco viene ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la nona giornata di Serie A 2023/24:- Napoli Ledei protagonisti del match trae Napoli, valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Politano FLOP: Ngonge VOTI: a fine ...

Pagelle Verona-Napoli : i voti, .... OA Sport

Verona-Napoli, probabili formazioni. Garcia punta su Cajuste e Simeone AreaNapoli.it

Al 32’ del primo tempo, contatto in area fra Dawidowicz e Raspadori, la cui entità (unica discretamente in questo caso) è stata valutata da Abisso come non sufficiente per un calcio di rigore. I dubbi ...Sogliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il ds ha parlato della difficile sfida col Napoli.