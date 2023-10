Pagelle Torino-Inter | i voti | Thuram decisivo | Barella nervoso

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dopo la sfida tra Verona e Napoli, vinta dai partenopei per 3-1, il programma della nona giornata della Serie A 2023-2024 presentava l’incontro tra ildi Ivan Juric e l’di Simone Inzaghi, le quali si sono affrontate a partire dalle 18.00 di quest’oggi.Milinkovic-Savic 6: essenzialmente inoperoso. L’calcia più del, ma le conclusioni dei nerazzurri non sono precise visto che non centrano lo specchio della porta difesa dal serbo. Non può nulla sulla conclusione vincente di. Tameze 6,5: mezzo voto in più del previsto considerando il ruolo decisamente inconsueto per il francese. Da braccetto della difesa a tre, infatti, l’ex giocatore del Verona si disimpegna come meglio può, ...