Pagelle Torino-Inter | i voti ai protagonisti del match Serie A

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la nona giornata diA 2023/24:Ledeideltra, valido per la nona giornata del campionato diA 2023/2024.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Tameze 6, Schuurs 6 (dal 51? Sazonov 6), Rodriguez 5,5; Bellanova 5,5, Ricci 5,5, Linetty 5,5 (dall’86’ Ilic 4,5), Lazaro 5,5 (dall’86’ Voivoda sv); Vlasic 5, Seck 5,5 (dal 74? Gineitis sv); Pellegri 5,5 (dal 74? Sanabria sv). All. Juric 5,5(3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6 (dal 57? Dumfries 7), De Vrij 6, Acerbi 6; ...