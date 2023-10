Nessuno o quasi osa tradire il total black sul tappeto rosso della kermesse capitolina che sta regalando al pubblico numerose apparizioni delle star nazionali più amate nel mondo. La serata all'...

Pagelle Roma-Milan Primavera 0-0: Magni il migliore. Bene Malaspina Pianeta Milan

Festa del Cinema di Roma, le pagelle ai look sul red carpet, da Rossellini a Golino. FOTO Sky Tg24

ROMA - Vigilia di campionato per la Roma: i giallorossi sfideranno domani (domenica 22 ottobre, alle 12:30) il Monza di Palladino che li precede in classifica (12 punti per i brianzoli contro gli 11 ...A Trigoria sotto gli occhi di Mourinho seduto a bordocampo Cherubini e compagni hanno fermato sullo zero a zero i rossoneri primi in classifica ...