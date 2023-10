Pagelle MotoGP | GP Australia 2023 | non paga l’azzardo di Martin | Zarco e Bagnaia sfruttano l’esperienza

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) LEDEL GP D’Johann9: al ventesimo podio (su 120 GP) arriva finalmente la prima vittoria della carriera inper il francese del Team Pramac. Un successo maturato proprio grazie al suo grande punto di forza: la gestione delle gomme per il finale di gara. A Phillip Island questo aspetto fa la differenza ed il 33enne ne ha approfittato, emergendo negli ultimi giri ed effettuando il sorpasso decisivo sul compagno di squadra con grande aggressività e cattiveria agonistica. Francesco8: sicuramente non la miglior versione del Campione Mondiale, ma il risultato finale (2°) è estremamente positivo in ottica iridata. Pecco ha saputo attendere con pazienza il suo momento, lasciando sfogare gli altri e ...