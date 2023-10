Pagelle MotoGP GP Australia 2023 | fulmine Zarco Martin sbaglia e Bagnaia è bravo ad approfittarne

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ledel Gran Premio d’, sedicesimo appuntamento del Mondiale diin scena sul circuito di Phillip Island. In attesa della Sprint Race, anche questo weekend sorride a Pecco, che finisce davanti ain gara e incrementa il proprio vantaggio nella classifica generale. I protagonisti insono però Fabio Di Giannantonio, che conquista un meritato podio, ma soprattutto Johann, che all’ultimo giro ottiene il sorpasso decisivo e si gode la prima vittoria in carriera in. ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA JOHANN, voto 10: Capolavoro del francese, che parte quinto ma si dimostra fin da subito uno dei più veloci in pista e resta attaccato aper ...