Pagelle / La surreale co-gestione Garcia-De Laurentiis vince la prima. Godiamo alla giornata

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 ottobre 2023) MERET. Ullallà il Napoli èsua seconda resurrezione in due mesi e stavolta il suolo propizio è quello della povera Giulietta, laddove il Verona accumula la quinta sconfitta su nove partite. Accade così che il giovane Meret, vituperato per settimane, fa l’angelo della buona sorte e compie cinque parate decisive, due in avvio e tre nel finale – 7 DI LORENZO. A pugnare pugna, l’Eurocapitano fedele nei secoli, epperò è come se la guida del consiglio dei saggi e la disfatta italica di Wembley lo avessero imprigionato in una patina di stanchezza anche mentale. Detto questo, è vero che l’illusorio golazo di Lazovic è figlio di un pasticcio suo e di Amir, ma forse lui è il meno colpevole – 6 MARIO RUI. Marittiello rientra prudente, com’è giusto che sia, e un po’ acquattato. Diciamo che oggi, a voler fare i criticoni, la linea della difesa è quella che ...