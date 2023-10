Pacco | doppio pacco e contropaccotto | Giambruno pedina di mosse politiche sotterranee

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) Allora ricapitoliamo,toccandosi ilmolesta una collega di Rete4, Canale5 su Striscia la notizia di Lipari&Friscia mettono il fuori onda fine di mondo. La Premier con un tweet osannato da tutte le donne del Paese licenzia in tronco un compagno che scopriamo da tempo in freddo, nonostante interviste, uscite, e gite in eleganti masserie pugliesi, e a seguire adombra un complotto da parte di Mediaset di Marina Berlusconi mentre siede in CdM con Tajani. In qualunque paese del blocco occidentale, e forse pure in Sudamerica, ci sarebbe una crisi di governo se si sospetta un complotto del genere. In Italia le signore sono contente che finalmente un maschio considerato, vogliamo dire inadeguato, ma chissà chi lo ha scelto, forse un bingo, sia stato ghigliottinato a mezzo social. Ma la politica? Perché non parliamo di ...