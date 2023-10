Osimhen | futuro in Inghilterra

(Di sabato 21 ottobre 2023) Secondo il Mirror, il Liverpool vede Victorcome un potenziale sostituto dell’attaccante egiziano Mohamed Salah, 31 anni, per...

sempre più verso l'addio al Napoli. Non si può escludere una sua partenza già nel prossimo calciomercato di gennaio, direzione Premier LeagueIlprossimo disarà lontano dal Napoli e dall'Italia. Difficile dire il contrario, la rottura con De Laurentiis è evidente. Così come la voglia del nigeriano di fare il salto in un top ...

Futuro Osimhen, il Napoli “fissa” un nuovo appuntamento con ... CalcioNapoli1926.it

Le parole di De Laurentiis su Osimhen, la nota del Napoli ... Goal.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Mentre la squadra di Simone Inzaghi si appresta a tornare a giocare, l'attenzione di Tuttosport non è rivolta soltanto al campo. Secondo il quotidiano torinese infatti, le manovre intorno alla società ...