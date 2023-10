Osimhen | cessione in estate sembra l’ipotesi più probabile

(Di sabato 21 ottobre 2023) la Repubblica – . L’edizione odierna del quotidiano ha precisato che in realtà, la nota di De Laurentiis, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Estate 2022, ladi Koulibaly al Chelsea per ben 40 milioni di euro, ad un anno dalla scadenza del contratto del difensore senegalese. Di anni ne aveva 31, mentrea giugno/luglio 2024 ...

Fabrizio Romano: “De Laurentiis spera ancora nel rinnovo di Osimhen. Cessione a gennaio Il Napoli non valuta questa opzione” Sport del Sud

Calciomercato Napoli, impossibile la cessione di Osimhen a ... CalcioNapoli24

Il Fenerbahce avrebbe aperto alla possibile cessione del talentuoso terzino per quanto riguarda la prossima estate.I rumors di mercato cominciano a diventare qualcosa in più, per questo il Fenerbahce sta pensando già alla prossima estate. Sul tavolo ci finirà il cartellino di Ferdi ...