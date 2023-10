Ora solare | dal 29 ottobre le giornate tornano indietro di un’ora

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ultima settimana di ora legale in Italia, considerato come dal prossimo weekend tornerà ufficialmente l’ora2023. Le, per allungare la sera, torneranno: perderemodi luce, anche se già lefanno buio presto, ma ne guadagneremo condi sonno in più. Si avvicina l’inverno, come ci mostra questa ricorrenza. Dalla prossima settimana torna l’oraCari signori, preparati a cambiare l’ora del vostro orologio la prossima settimana. I vostri orologi di casa spostata le lancette di, con l’operazione che dovrà essere effettuata alle 3 di notte di domenica 292023. Guardate il lato positivo della vicenda: ...

Stregati dalla Luna. Nel mese in cui le giornate si accorciano di un'e 21 minuti e torna in vigore l'nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, sono in calendario anche due importanti appuntamenti che coinvolgono la Luna.

Quando cambia l'ora legale nel 2023 e torna l'ora solare: come spostare le lancette Virgilio

Cambio ora ottobre 2023, quando e come spostare le lancette QUOTIDIANO NAZIONALE

Alle ore 03:00 della notte fra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, tornerà l’ora solare con la sveglia che suonerà un’ora più tardi. Dal prossimo weekend le lancette dell’orologio andranno spostare ...Il cambio dell’ora è un argomento che da anni suscita discussioni e controversie, e il 2023 non fa eccezione. In questo anno, come sempre, si verifica un momento cruciale: il passaggio dall’ ora legal ...