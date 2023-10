Omicidio Marta di Nardo | il vicino confessa | Uccisa e tagliata in due con i coltelli da cucina

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "L'hoper soldi, l'ho accoltellata e poiin due, con ida, l'ho avvolta in una coperta e l'ho nascosta nel soppalco". E' in sostanza quanto ha ammesso Domenico Livrieri, l'uomo accusato di, occultamento e vilipendio del cadavere diDi, la 60enne vicina di casa. "Ho colpitoal collo, non volevo, mi dispiace. Ho fatto tutto da solo", ha detto il 46enne, da tempo in cura per problemi psichiatrici, davanti ai carabinieri, dopo aver mangiato una pizza e aver fatto un riposino, quando gli sono state contestate le accuse mosse dal pm LeoLesti. L'uomo, in poche e confuse frasi, avrebbe anche affermato di essersi impossessato del bancomat della ...