‘Omaggio al mondo’ | in mostra a Roma scenografie per la pace

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dal 22 al 24 ottobre alla galleria d'arte Spazio Mecenate le creazioni immaginifiche dell'architetto Cesare Esposito Un appello a Riccardo Muti perché componga un inno allanel mondo e a Papa Francesco perché il coro delle voci bianche della Cappella Sistina lo canti in San Pietro. A lanciarlo l’architetto Cesare Esposito, ideatore tra l’altro della nevicata artificiale davanti alla basilicana di Santa Maria Maggiore, che domenica 22 ottobre apre alla galleria d’arte Spazio Mecenate un happening di tre giorni per presentare “Omaggio al mondo”, una serie di“in omaggio ai bambini del mondo” in vista tra l’altro dell’Epifania 2024 e della manifestazione ‘Piazza Navona in festa’. “Il 22 ottobre è anche il mio compleanno, compio 76 anni, e sono felice di poterlo dedicare all’Italia e alla nostra bella città, che ha ...