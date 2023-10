Ogni quanto cambiare gli asciugamani del bagno? La risposta ti sorprenderà

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 21 ottobre 2023) Facciamo chiarezza in merito ad un dubbio che assilla tante persone:tempo deve trascorrere per fare il cambiodel? Glidelvengono utilizzati con grande frequenza e sulla loro superficie, a causa dei residui di sporco e dell’umidità ma anche dell’utilizzo da parte di persone diverse, viene a crearsi terreno fertile per la formazione di germi e batteri. In tanti a tal proposito si chiedono quale sia la frequenza da rispettare per effettuarne il cambio. Ci sono effettivamente una serie di variabili da prendere in considerazione per poter dare unachiara.e accappatoio del(grantennistoscana.it)Certo è che se non ...