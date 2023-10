Procedono i lavori aldel Barcellona: le prime immagini dello Spotify Camp Nou lasciano a bocca ...

Nuovo Stadio Milan, prevista una campagna di informazione a novembre Pianeta Milan

Nuovo stadio Milan, parla il sindaco di San Donato: "Cardinale corre, noi più calmi..." La Gazzetta dello Sport

Per la gara di questa sera contro l'Inter, considerando la quota abbonati, si contano 26.193 spettatori, che hanno assistito all'ennesima prestazione mediocre della squadra. Fischi ...Quarta vittoria in trasferta su quattro per i nerazzurri che in attesa di Milan-Juventus di domani sera sorpassano la squadra di Pioli. A segno la ThuLa e Calhanoglu nel recupero su rigore ...