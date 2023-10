Nuova serie tv live action su Disneyplus | Gargoyles – Il risveglio degli Eroi

Leggi su tuttotek

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sembra proprio che Disney ci tenga a rivedere vecchie glorie in formato died ora rispolvera la– IlL’instancabile Disney è al lavoro su un nuovo progetto in. Tuttavia, in questo caso, non si tratta della riscrittura di un classico d’animazione, ma di unatelevisiva. I più nostalgicianni ’90 probabilmente ricorderanno il cartone animato in onda sulla Rai intitolato– Il. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter sembra proprio che per il volere della casa di Topolino quelle creature di pietra dovranno risvegliarsi di ...