Nuoto | World Cup 2023 | a Budapest record di Coppa del Mondo per Pilato nei 100 rana | bene Ceccon

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Penultimo giorno diCupdi. Aottimo sabato per i colori azzurri nelle batterie con ildidelperdettanei 100e il primo posto nei 100 stile perdavanti a Miressi. Nella seconda sessione di semifinali la 18enne di Taranto tocca in 1’05”75 davanti all’olandese Schouten e l’irlandese McSharry. 48”73 e 48”94 sono i tempi die Miressi, che hanno fatto registrare il primo e il terzo tempo complessivo nelle batterie dei 100 stile. Tra di loro c’è il nuotatore di Trinidad e Tobago Carter. Fuori dalla finale Zazzeri, 11° in 49”39, Frigo, 12° in 49”53, e Deplano, 13° in 49”72. Non riesce a centrale l’accesso alla ...