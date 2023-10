Nuoto | Benedetta Pilato e Thomas Ceccon trionfano in Coppa del Mondo! Altro record per McKeown

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023)si prendono la scena alla Duna Arena e portano in alto l’Italia nella seconda giornata di gare della terza e ultima tappa didel Mondo di. I due talenti più cristallini delnostrano vincono rispettivamente 100 rana e 100 stile libero. Peruna conferma di quanto mostrato stamattina con un tempo molto simile (1’05”83) che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni mentre aun la stanchezza non ha impedito di vincere in rimonta per la terza volta i 100 stile libero e restare in corsa per un posto sul podio nella classifica generale. Giornata, al seconda di Budapest, caratterizzata dal secondodel mondo in 24 ore di Kaylee ...