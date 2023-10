“Non posso più prendermi cura del mio cane anziano | sopprimiamolo” Ma il veterinario si rifiuta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Non è stata una visita dalcome le altre per la cagnolina Peich, pelosa che porta sulle spalle 10 anni di vita. La sua padrona, infatti, avrebbe voluto sopprimerla perché “bisognosa di cure” e ormai anziana, ma ilsi è opposto. La storia arriva dalla Spagna. La reattività di Peich non era più quella di un tempo, come riportato anche dalla padrona: “Ha vissuto abbastanza a lungo e ora non era più la stessa, limitata nei movimenti e bisognosa di cure”. La sua intenzione quindi era quella di “sopprimere” l’animale, come si legge anche dal suo profilo Instagram: “Dieci anni di convivenza felice ma adesso nonpiùdi lei: ne chiederò la soppressione”. La risposta dello zooiatra non si è fatta attendere, declinando senza alcun indugio la richiesta della donna, ha ...