Nizza-Marsiglia | Ligue 1 | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 21 ottobre 2023) Prosegue la nona giornata di1, aperta ieri dallo 0-0 tra Le Havre e Lens. Tra gli incontri odierni occhi puntati su, in programma alle ore 21:00 all’Allianz Riviera. Una sfida che si preannuncia piuttosto interessante, viste le posizioni in classifica delle due squadre. I padroni di casa sono sorprendentemente secondi, con 16 punti, e hanno nel mirino il Monaco, capolista a quota 17. I rossoneri, inoltre, proveranno a conservare il vantaggio sul PSG, attualmente terzo e staccato di un punto. Gli ospiti hanno invece raccolto 12 punti e sono attualmente sesti: con una vittoria, quindi, l’OM potrebbe rientrare in zona Champions e portarsi ad un solo punto dai rivali. Le ultime da, con lee la ...

Le probabili formazioni della sfida tra Nizza e Olympique Marsiglia in programma questa sera alle 21.00.La partita Nizza – Marsiglia di Sabato 21 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 9° giornata di Ligue 1 NIZZA – Sabato 21 ...