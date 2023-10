Nikolaou | «Lo Spezia è giovane | stiamo crescendo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dimitrios, difensore dello, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’inizio di stagione della squadra in B La partenza delloin Serie B non è stata delle più facili. A La Gazzetta dello Sport ne ha parlato il difensore DimitriosLE DIFFICOLTA’ – «Sapevamo tutti che avremmo dovuto competere in un campionato molto difficile, ma non ci aspettavamo una partenza così complicata. Ora siamo concentrati solo sul lavoro quotidiano e siamo determinati a continuare nella striscia positiva». AFFRONTARE I BOMBER DELLA B – «Al di là del nome, gente esperta, ma anche giovani ai quali basta lasciare un briciolo di spazio e possono fare sempre gol e risolvere la partita nell’unica giocata che gli viene concessa». I GIOVANI DELLO– «Siamo la rosa più verde del ...