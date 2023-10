News Uomini e Donne | Donatella De Giorgio rivela cosa la frena con Silvio Venturato | c’entrano i soldi!

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 21 ottobre 2023)De, la dama del trono over, ha aperto il suo cuore sulle ragioni cheno la sua relazione in erba con il cavalierein una recente intervista concessa aMagazine. Dopo un anno di lutto e difficoltà,ha trovato una nuova speranza nella trasmissione televisiva di Maria De Filippi, ma alcune questioni economiche si stagliano come un ostacolo tra lei e. La dama ha anche aperto una parentesi sul suo defunto marito el’ha portata a riscattarsi nel programma di Canale 5.e le insicurezze sula ...