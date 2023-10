Newcastle | Tonali parte dalla panchina contro il Crystal Palace

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dopo alcuni giorni molto concitati per il suo coinvolgimento nel caso scommesse, Sandropartirànella sfida tra ile il, valevole per la nona giornata di Premier League 2023/2024. Il tecnico dei Magpies Eddie Howe, dunque, ha preferito lasciare tranquillo l’ex centrocampista del Milan, che in ogni caso potrebbe avere spazio a gara in corso. Ecco la formazione ufficiale del(4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Burn; Joelinton, Bruno Guimaraes, Longstaff; Murphy, Wilson, Gordon. Allenatore: Eddie Howe. SportFace.