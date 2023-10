New York City FC vs Chicago Fire – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 ottobre 2023) In quella che sarà una partita da non sbagliare per la squadra di casa, il NewFC ha bisogno di una vittoria contro isabato 21 ottobre al Citi Field per avere qualche speranza di raggiungere i playoff della MLS Cup. La sconfitta per 2-0 in casa del DC United ha messo i Pigeons in una posizione difficile in vista del Decision Day: serve una vittoria, combinata con uno scivolone dei NewRed Bulls e dello Charlotte FC, per ottenere un posto nella Wild card, mentre ihanno bisogno di una vittoria e che i Red Bulls perdano punti per prenotare un posto in quel turno dopo la sconfitta per 2-0 contro lo Charlotte. Il calcio di inizio di NewFC vsè previsto a ...