Neonati decapitati ripresi in video | Meloni denuncia l' orrore di Hamas

(Di sabato 21 ottobre 2023) "Nessuna causa giustifica il terrorismo, nessuna causa giustifica azione scientemente studiate per colpire civili inermi, nessuna causa giustifica donne massacrate evolutamentecon una telecamera". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo...

"Nessuna causa giustifica il terrorismo e imassacrati", ha proseguito la premier. "Il bersaglio - ha aggiunto - siamo tutti noi, e cadere in questa trappola sarebbe molto, molto stupido". ...

Da Tel Aviv Cecilia Sala: "La notizia di 40 bambini decapitati non è verificata ma ancora ieri si tiravano fuori dei corpi" La7

Le fake news di Hamas: dov'è il confine tra fatti accertati e falsità Agenda Digitale

Il presidente del Consiglio è arrivata nella capitale egiziana per partecipare al vertice di pace, un tentativo di de-escalation per evitare che la guerra tra Israele e Hamas diventi un conflitto regi ...«Il vero obiettivo di Hamas non è difendere il popolo palestinese, ma creare un solco incolmabile fra paesi arabi, Israele e l'Occidente, compromettendo definitivamente pace e benessere». Così Giorgia ...