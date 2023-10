Nei telefonini di Fagioli | Tonali e Zaniolo una marea di chat con calciatori anche della Nazionale

Marciano con le luci deiaccese. Con le torce recuperate chissà dove. Sfilano davanti ... che hanno viaggiato nascostitir, tra tronchi d'albero e spazi ricavati dai passeur nelle celle ...

Nei telefonini di Fagioli, Tonali e Zaniolo una marea di chat con ... IlNapolista

Foto pedopornografiche nel telefonino, l'indagato di 19 anni: «Non sapevo fosse proibito» ilmessaggero.it

Le piante fatte cadere dal maltempo di giovedì hanno messo ko la linea elettrica e quella delle utenze fisse. Sos dalle frazioni per le numerose situazioni di pericoli sui versanti che incombono sulle ...ALTA PADOVANA - In poco meno di otto mesi hanno truffato quattordici anziani, per un bottino di centinaia di migliaia di euro tra soldi, gioielli e orologi preziosi. Nei guai, per ...