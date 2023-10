Napoli | Raspadori | «La nostra mentalità ci impone di voler vincere sempre»

(Di sabato 21 ottobre 2023) Giacomo, attaccante del, ha parlato dopo il successo esterno degli azzurri a Verona: le dichiarazioni Giacomoha così parlato a Dazn dopo Verona-. LE PAROLE – «Abbiamo fatto una vittoria importante, dispiace per la rete subita ma c’è tanto di positivo da prendere in vista della prossima gara. Noi stiamo facendo tutto il possibile perle partite, lacon il mister èquesta. Europeo? Ogni volta che si gioca con l’Italia dobbiamo provare a. Con questadobbiamo qualificarci».

Dawidowicz 5.5 L'agilità digli crea parecchi problemi, ma limita i danni con l'esperienza. Amione 5 Si fa sorprendere dalle incursioni di Politano ed è spesso in affanno. Abbonati per ...

Raspadori è esattamente quello che mancava al Napoli: una diversità nel modo di attaccare che con Osimhen non esisteva, se non attraverso gli inutili lanci lunghi a cercare invano il nigeriano.L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di DAZN ... La chiave è stata la presenza di Raspadori in avanti. “Giacomo lega il gioco. Per avere un gioco offensivo di qualità, ci ...