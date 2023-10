Napoli | piace Oyono

Leggi su dailynews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Nelle ultime ore ilsembra essersi fatto avanti in maniera concreta per AnthonyIlsembra essersi invaghito totalmente di Anthony, terzino in forza al Frosinone e di nazionalità Gabonese, di cui difende i colori con la selezione. Il giocatore è stato protagonista insieme ai compagni nella cavalcata promozione dalla Serie B L'articolo