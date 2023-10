Napoli | Garcia | “Abbiamo mostrato qualità e creato tante palle gol”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“gol“. Rudicommenta con toni lusinghieri la partita dela Verona. “E’ un successo impor, ma non più di altri. Ogni gara noi cerchiamo di vincerla e oggi siamo riusciti ad esprimerci con maggiore incisività“. “Sicuramente è stato un successo che volevamo in ogni modo, la squadra ha fatto bene anche se avremmo dovuto concretizzare di più. Bisognava segnare più reti perchè le occasioni cheavuto sono state molte rispetto a quantorealizzato. Allo stesso modo, però, voglio fare un complimento speciale a Meret perchè credo che senza di lui avremmo preso gol in alcune occasioni in cui si è ...