Napoli | carenze igieniche e cibo non tracciato | 5 i pub multati

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono cinque i ristoranti sanzionati nella notte dai carabinieri della compagniaCentro e del Reggimento Campania, protagonisti assieme ai Nas, ai Nil e agli agenti della Polizia Municipale di, di un servizio di controllo del territorio che ha interessato il centro storico e i quartieri della movida Chiaia e Santa Lucia. Gravi leigienico sanitarie rilevate in alcuni dei locali. Si parte da un fast-food in piazza Salvo D’Acquisto, a pochi passi dalla caserma “Pastrengo”. Mille euro il totale delle contravvenzioni notificate, sospesa l’attività. In vico Tiratoio, invece, la titolare di un ristorante dovrà rispondere dei quattro lavoratori impiegati senza un regolare contratto. Tradotto in denaro fa oltre 11mila euro in sanzioni, da sommare ai 28mila previsti per l’occupazione abusiva di ...