... ma è una delle tre favorite per il campionato insieme all'Inter e al": così il tecnico ... godiamoci questa partita pensando anche che abbiamo 17 punti e ne dobbiamo faretanti per ...

Napoli, ancora un rogo a Barra: si attende monitoraggio dell'aria ilmattino.it

Osimhen, prove di dialogo: il rinnovo col Napoli è ancora aperto ROMA on line

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Napoli ancora in Turchia: emissari saranno presenti allo stadio per seguire quattro calciatori. L'edizione odierna del quotidiano, ...Oggi in piazza Mercato alle 16 a Napoli si è svolta una manifestazione partecipata ... nel loro silenzio più assoluto, si dimostrano ancora complici dell’occupazione sionista nei territori palestinesi ...