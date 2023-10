Mur | al cinema il documentario dedicato ai migranti

Leggi su tuttotek

(Di sabato 21 ottobre 2023) È ora disponibile alMur, il nuovodi Kasia Smutniak. Scopriamo la trama e il trailer Arriva proprio oggi nelle sale Mur, il nuovissimoche ha portato, per la prima volta, l’attrice Kasia Smutniak alla regia. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e alla Festa deldi Roma 2023, nella sezione Special Screening. Si tratta di un progetto utile a fare luce su un tema scottante, che Kasia Smutniak ha deciso di denunciare attraverso la sua prima opera registica: la costruzione di barriere per impedire il passaggio di profughi. Trama e cast Mur ci trasporta a marzo 2022, periodo in cui, a causa dell’invasione russa nei territori ucraini, un’ondata di nuovi rifugiati si è riversata nei territori di confine. Tra i Paesi che hanno ...