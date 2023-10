Moviola Torino-Inter | Marchetti dà rigore al secondo tentativo

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la nona giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Matteovoto 5,5. Non convince, soprattutto nella gestione degli episodi principali della partita. Fino al 45’ non succede nulla sia in campo sia a livello di situazioni. Al 23’ rischia Adrien Tameze con un fallo su Lautaro Martinez, l’arbitro lo redarguisce soltanto. Per il resto niente da segnalare.TEMPO – Appena iniziata la ripresa il grave ...